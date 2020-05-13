«Надбавки получают и студенты ВГМУ»: Витебский облздрав – о материальном стимулировании медработников

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13 мая в Витебске прошло заседание областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На нем председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев поднял тему материального стимулирования медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19:

- В прессе появилась негативная информация о том, что кому-то недоплатили, кого-то ущемили. Все ли прописанные в документе категории работников у нас учтены, нет ли обиженных людей, чтобы из благого дела мы не перевели начинание в негатив?

На этот вопрос ответил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий. По его словам, с 5 по 19 мая производится выплата зарплат за апрель, в которую уже включены надбавки, предусмотренные указом №131.

- К этой работе мы готовились, провели семинары для экономических служб медучреждений, разъяснив им порядок начисления надбавок. Михаил Вишневецкий объяснил, что документ предусматривает два критерия: надбавки для персонала, который контактировал непосредственно с носителями вируса, а также учитывалось отработанное время. Затем собрали все вопросы и ответили на них. Но неясность у некоторых все же осталась, поэтому отдельным работникам рекомендовано обратиться в планово-экономическую службу облздрава.

Также начальник управления отметил, что при соответствии критериям указа надбавки к зарплате получают и студенты Витебского государственного медицинского университета. Многие пришли на помощь старшим коллегам и трудоустроены на места средних медработников.

- Это для них не практика, а полноценная работа, - цитирует Михаила Вишневецкого издание vitbichi.by.

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