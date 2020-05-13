Нашли водителя, который сбил на машине 18-летнего сельчанина и скрылся: парень погиб
Авария произошла в Минском районе на трассе Приморье - Бовли - Рогово, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте.
Поздно вечером 7 мая, примерно в 23.20, прохожие случайно увидели молодого человека без признаков жизни. Прибывшие на место эксперты обнаружили на теле погибшего следы наезда ТС. Начались розыски сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя. Погибший пешеход проживал в деревне Семков Городок.
- За несколько дней оперативники смогли выйти на след подозреваемого в смертельном наезде. Им оказался 41-летний ранее не судимый житель Ратомки. В тот вечер на личном «Мерседесе» мужчина ехал на дачу, не заметив молодого человека на дороге, совершил наезд и, испугавшись, решил сбежать с места происшествия, - пояснили в пресс-службе.
После ДТП мужчина спрятал машину в гараже, и сам отремонтировал. Фото: МВД.
Аварийное авто нашли в гараже в Минске, однако к тому моменту водитель успел замести следы - сам сделал ремонт поврежденных частей.
Дело отправлено на правовую оценку.
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