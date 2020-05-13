2020-05-13T18:25:25+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК Беларуси назвал еще 5 возможных кандидатов в президенты

На 13 мая известно десять претендентов на пост главы республики
Надежда БУТОВИЧ
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У кандидатов в президенты есть несколько дней чтобы подать документы на регистрацию инициативных групп.У кандидатов в президенты есть несколько дней чтобы подать документы на регистрацию инициативных групп.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, кто в Беларуси собирается участвовать в президентской гонке 2020 года.

Список из айтишников, экс-депутатов, банкира и бывшего главы ПВТ, которые объявили о своем намерении пойти на выборы, множится новыми фамилиями. Но времени не так уж и много – прием заявлений от «кандидатов в кандидаты» продлиться до пятницы, 15 мая, включительно. Окончательная регистрация участников президентской гонки в Беларуси будет происходить с 5 по 14 июля.

Так кто те десять человек, которые предложили себя в кандидаты на президентский пост на среду, 13 мая? Информацию о лицах, подавших заявления о регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов президенты Беларуси, опубликовал ЦИК.

Безработная и беспартийная Анжелика Железнякова из деревни Климовичи в Минском районе; беспартийная ипэшник Вероника Мищенко из Жлобинского района; беспартийный ИП Александр Гречишников из Минска; фермер и владелец агроусадьбы из Гомельского района Юрий Ганцевич, инженер-дизайнер Виталий Зелковский из Молодечнотот самый «суровый белорус»; безработная беспартийная минчанка Ольга Николайчик; операционная санитарка из Логойска Виктория Хотенко; ремесленник из Минска Игорь Клещук; ипэшник из Глусского района Валентин Фролов и раскройщица Антонина Вишнякова из Минска.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.

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