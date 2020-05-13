Белорусская железная дорога продлила «антикоронавирусную» рассадку в поездах еще на месяц

Уже при покупке билета на поезд пассажир получает место обособленное от других пассажиров. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в минском аэропорту ввели обязательны масочный режим, а на минском вокзале пассажирам измеряют температуру.

Но есть и другие меры для нераспространения коронавирусной инфекции, которые применяют на транспорте. Так в БелЖД с 15 апреля действует «антивирусная» схема рассадки пассажиров в поездах. И эту меру, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика, продлевают еще минимум на месяц.

– До 15 июня 2020 года включительно продлевается срок действия такой рассадки в поездах с нумерованными местами. Это делается с целью соблюдения между пассажирами безопасного социального дистанцирования в купе, платцкартах, вагонах с местами для сидения, – уточнили в пресс-службе.

Как работает схема дистанцирования в поездах? В одном купе должны ехать не более 2 пассажиров, в платцакрте – не более трех в одном отсеке. Однако пассажиры, оформившее билеты одним заказом, могут купить и 3, и 4 места в пустом купе. То есть семья может ехать, не разделяясь, дистанцировавшись от других пассажиров. Разделяют пассажиров уже при продаже билетов на поезд, как в кассах, так и при покупке билета онлайн.

– Также в двухместном ряду сидений в поезде пассажира сажают у окна, а если кресел три, один садится у окна, а второй – через место от него, при этом средний ряд остается свободным, – пояснили в БелЖД.

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