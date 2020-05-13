2020-05-13T19:47:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске в частном доме на пожаре погибли четыре человека

Следователи устанавливают личности погибших
Надежда БУТОВИЧ
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В сгоревшем доме спасатели нашли тела 4 погибших. Фото: СК.В сгоревшем доме спасатели нашли тела 4 погибших. Фото: СК.
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Пожар в одном из частных домов в белорусской столице унес жизни четверых человек. Подробности происшествия сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram.

Возгорание произошло вечером во вторник, 12 мая. Прибывшие по вызову на первый Юношеский переулок в Минске спасатели оперативно ликвидировали возгорание, но людей спасти не удалось. Тела четырех человек были обнаружены в сгоревшем доме.

Следователи устанавливают причины возгорания. Фото: СК.

Следователи устанавливают причины возгорания. Фото: СК.

– На данный момент установлены личности двух погибших: это 60-летняя хозяйка строения и ее 56-летний знакомый. Кто те двое, вместе с ними находившиеся в момент пожара, сейчас устанавливается, – прокомментировали в СК.

Для выяснения причины возгорания назначен ряд экспертиз. На месте работают специалисты следственно-оперативной группы.

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