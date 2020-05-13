Все страны-соседки Беларуси оставляют внешние границы закрытыми

Так что госграницы вокруг нашей страны пока останутся «запертыми»

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что несмотря на постепенное открытие границ между странами Евросоюза, В ЕС решили минимум до июня не открывать внешние рубежи.

Так когда же страны-соседки Беларуси могут открыть свои границы? Последние данные, увы, не утешительны – минимум до 22 мая все границы вокруг нашей страны останутся закрытыми. Такие решения о продление режима «государственной изоляции» были приняты в правительства соседних стран.

Так на сайте президента Украины сообщается, что страна готовится с 22 мая приступить ко второму этапу смягчения карантина. То есть минимум ближайшие десять дней украинская граница будет еще закрыта.

С восточной стороны – российская граница, она закрыта на неопределенный период. В правительстве России не спешат называть конкретную дату, когда границу откроют. Возможно, это произойдет после начала третьего этапа снятия ограничений введенных во время пандемии коронавируса.

Что касается границ со странами Евросоюза: Польши, Латвии и Литвы, то здесь смягчения не произойдут раньше конца весны. Белорусско-литовская граница точно закрыта до 31 мая, Латвия не откроет свои рубежи минимум до 9 июня, а Польша намерена не «отпирать» границу вплоть до 12 июня.

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