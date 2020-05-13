2020-05-13T20:19:54+03:00
Политика
КП Беларусь

Все страны-соседки Беларуси оставляют внешние границы закрытыми

Так что госграницы вокруг нашей страны пока останутся «запертыми»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Соседние с Беларусью страны не спешат открывать госграницы.Соседние с Беларусью страны не спешат открывать госграницы.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что несмотря на постепенное открытие границ между странами Евросоюза, В ЕС решили минимум до июня не открывать внешние рубежи.

Так когда же страны-соседки Беларуси могут открыть свои границы? Последние данные, увы, не утешительны – минимум до 22 мая все границы вокруг нашей страны останутся закрытыми. Такие решения о продление режима «государственной изоляции» были приняты в правительства соседних стран.

Так на сайте президента Украины сообщается, что страна готовится с 22 мая приступить ко второму этапу смягчения карантина. То есть минимум ближайшие десять дней украинская граница будет еще закрыта.

С восточной стороны – российская граница, она закрыта на неопределенный период. В правительстве России не спешат называть конкретную дату, когда границу откроют. Возможно, это произойдет после начала третьего этапа снятия ограничений введенных во время пандемии коронавируса.

Что касается границ со странами Евросоюза: Польши, Латвии и Литвы, то здесь смягчения не произойдут раньше конца весны. Белорусско-литовская граница точно закрыта до 31 мая, Латвия не откроет свои рубежи минимум до 9 июня, а Польша намерена не «отпирать» границу вплоть до 12 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украинская блогер с собачкой из Уханя добиралась домой через Беларусь.

Девушка рассказала, как уехала из китайского и приехала в украинский карантин (подробности).

Из-за коронавируса закрылись границы, что творится на вокзале в Минске.

Последней "захлопнулась" российско-белорусская граница (подробности).

Стало известно, что на литовско-белорусской границе закрываются несколько пропускных пунктов.

В чем причина (подробности)?

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Слониме войсковая часть судится с райисполкомом из-за негодного призывника, который поступил на службу с редкой патологией
3000 предприятий и граждан попросили банки Беларуси о кредитных каникулах
Все страны-соседки Беларуси оставляют внешние границы закрытыми
В Минске в частном доме на пожаре погибли четыре человека
Белорусская железная дорога продлила «антикоронавирусную» рассадку в поездах еще на месяц
ЦИК Беларуси назвал еще 5 возможных кандидатов в президенты
Нашли водителя, который сбил на машине 18-летнего сельчанина и скрылся: парень погиб
«Надбавки получают и студенты ВГМУ»: Витебский облздрав - о материальном стимулировании медработников
Житель Светлогорска вскапывал участок и нашел черепа и кости минимум пяти человек
Нацбанк обновил экономический прогноз из-за пандемии коронавируса
«При повторном заражении иммунный ответ будет сильнее»: врач - о том, как формируется и действует иммунитет у переболевших коронавирусом
На торгах 13 мая белорусский рубль подешевел к корзине валют
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 мая 2020 года: +952 человека за сутки, умерли 146 пациентов за все время
«Делать экспресс-тесты лучше в медучреждениях». Совет специалиста лабораторной диагностики
В Беларуси появятся тесты, которые определяют, сколько именно антител к коронавирусу в крови выздоровевших
«Культурной столицей Беларуси» в 2021 году станет Борисов
Установлен новый порядок продления и сокращения сроков самоизоляции. Что меняется?
Из Иордании эвакуированы 13 белорусов: они застряли в стране из-за вспышки коронавируса
«По региону - на 20%, по области - на 29%». В Витебской области снижается количество пациентов с пневмониями
В Бобруйске четверо парней пришли мстить начальству, не нашли его и избили битой сторожа
С 20 мая ставка рефинансирования снизится до абсолютного минимума - 8%
Mile.by - 50 000 товаров для дома, строительства и ремонта с доставкой на дом
Необычная находка: немецкий снаряд времен войны нашел житель Барановичского района на своем огороде
С 20 мая в Беларуси снова снижается ставка рефинансирования
Белгидромет предупреждает о шторме на 13 - 15 мая
Аппараты ИВЛ, тесты, линия по производству респираторов: Китай отправил в Беларусь гуманитарную помощь
Первый в Беларуси беспилотный автобус презентовали в «Великом камне»