2020-05-13T20:58:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

3000 предприятий и граждан попросили банки Беларуси о кредитных каникулах

Но не всем эти заявки одобрили – есть отказы
Надежда БУТОВИЧ
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Юрлицам в "каникулах" отказывают из-за неплатежеспособности, а гражданам - из-за отсутствия веских причин.Юрлицам в "каникулах" отказывают из-за неплатежеспособности, а гражданам - из-за отсутствия веских причин.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Нацбанке рассказали, что за последнее время белорусскими банками рассмотрено примерно 3 тысячи обращений по поводу предоставления кредитных каникул. Об этом сообщил БелаПАН со ссылкой на Павла Каллаура, председателя правления Национального банка Беларуси.

Так за прошедшее время пандемии примерно 1600 предприятия и более 1250 тысяч граждан попросили банки об отсрочках по кредитам, отсутствии пени или снижении процентов по займам.

– На данный момент, Нацбанк отслеживает и ситуацию, и реагирование банков на наши рекомендации касаемо предоставление кредитных каникул. Также отслеживаются суммы и количества одобренных заявок, – пояснил глава Нацбанка.

Суммы, на которые к маю 2020 года банками была предоставлена реструктуризация, в Нацбанке назвали «незначительной» – примерно 1 миллиард рублей в сумме.

– Банки реагируют на обращения по реструктуризации позитивно, но есть и отказы, – прокомментировал Каллаур и объяснил. – Говоря о юридических лицах, частой причиной отказов в кредитных каникулах становится отсутствие платежеспособности, когда у предприятий не складываются денежные потоки и в ближайшей перспективе выручки не предусматривается. В таких случаях решение проблемы предлагается принципиальное – предоставление правительственных гарантий, в случае необходимости поддержки непосредственно работников предприятия на короткий период времени.

А вот физлицам отказывают в кредитных каникулах в основном из-за недостаточной документированность основания для отсрочек, когда человек не смог подтвердить, что, действительно, оказался в сложном финансовом положении. В финучреждение за «каникулами» нужно идти с полным пакетом документов, подчеркнули в Нацбанке.

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