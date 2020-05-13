2020-05-13T21:39:57+03:00
Политика
КП Беларусь

В Слониме войсковая часть судится с райисполкомом из-за негодного призывника, который поступил на службу с редкой патологией

В исполкоме доказывают: до армии заболевание не выявлялось
Надежда БУТОВИЧ
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За призыв на службу негодного солдата войсковая часть потребовала компенсировать затраты в 990 белорусских рублей.За призыв на службу негодного солдата войсковая часть потребовала компенсировать затраты в 990 белорусских рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Во время осеннего призыва в армию Беларуси в 2019 году на службу в Гродненщине поступил солдат-срочник. Спустя непродолжительное время рядового пришлось уволить в запас по состоянию здоровья. В инциденте войсковая часть винит Слонимский райисполком и обратилась в суд, сообщили в пресс-службе экономического суда Гродненской области.

Что же произошло с молодым человеком?

В войсковой части срочник начал жаловаться на здоровье. Военно-врачебная комиссия после обследования установила, что у рядового врожденная патология – деформация грудной клетки и, признав негодным к службе, постановила уволить в запас досрочно.

В Центральной военно-врачебной комиссии ВС посчитали, что заболевание молодого человека могло быть выявлено врачом-хирургом призывной медкомиссии, если бы им были соблюдены все установленные методики обследования. Военные подали на исполком иск в суд, требуя возмещения 990 рублей, затраченных на содержание негодного солдата в восковой части.

Однако в исполкоме – «своя правда». С доводами войсковой части власти не согласились, заявив, что ни в детской поликлинике, ни в медкомиссии во время призыва врожденное заболевание у парня не нашли, так как проявилось оно только во время резкого увеличения физнагрузок во время службы. В целом, патология у негодного солдата очень редкая и встречается лишь у одного младенца на 30 – 32 тысячи новорожденных.

Несмотря на контраргументы в суде признали требования истца (Прим.: войсковой части) законными и взыскали с исполкома всю сумму причиненного вреда.

Решение суда вступило в законную силу, при этом в вышестоящих инстанциях оно не обжаловалось.

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Новости 24
В Слониме войсковая часть судится с райисполкомом из-за негодного призывника, который поступил на службу с редкой патологией
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