«Некоторые успели затариться на 100 тыс. долларов». На гомельском рынке пропадают и дорожают товары

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Многие гомельчане уже не могут найти на рынках любимого кофе. Другие продукты подорожали почти в два раза.

- В среду мужчина забрал последнюю пачку “Якобс кронунг” - за 18 рублей, а раньше продавали по 10 рублей. С “Мелитой” тоже проблемы. Но самые популярные виды кофе, чая и всего остального остались - только намного подорожали. Раньше ведь многие ездили сами в Польшу, в Украину - привозить товар получалось дешевле. А сейчас только фуры ездят, то есть, доставка через фирмы. А это значит - с налогами и процентами. “Якобс”, например, возили только из Польши, но оттуда сейчас поставок вообще нет, - рассказала KP.BY продавец на центральном рынке.

По ее словам, хорошие запасы остались у крупных предпринимателей:

- Некоторые успели закупиться на 100 тыс. долларов, завалили подвалы чаем и кофе, сейчас распродают. Но их запасы тоже скоро закончатся. Тогда, наверное, все еще больше подорожает.