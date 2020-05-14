“Пришлось сидеть дома почти две недели”. Гомельчане рассказали, сколько ждали результата теста на коронавирус

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Гомельская семья рассказала о том, как пришлось сидеть дома почти две недели в ожидании результата теста на коронавирус.

- У одногруппника сына нашли ковид, тот парень попал в больницу с пневмонией. Только через шесть дней после этого пришли брать мазок у сына. Подписали бумагу о соблюдении правил самоизоляции. Нам, как контактам второго уровня, медики тоже сказали не ходить в общественные места, максимум - в ближайший магазин, аптеку и вынести мусор, - рассказали KP.BY родители.

По их словам, когда брали тест, обещали, что результат будет через 5-7 дней. А по факту пришлось ждать 12 дней:

- Прошла неделя, в поликлиники каждый день отвечали, что тесты еще в работе. А у сына экзамены, готовиться надо. Начали звонить на горячии линии. В центре гигиены и эпидемиологии дали телефон какой-то лаборатории, но на протяжении двух дней туда так и не дозвонились. В облздраве сказали, что у них централизованной информации нет, все только через поликлинику. Там по-прежнему молчали. На следующий день в облздраве ответили, что нужно знать, в какой лаборатории тест - тогда бы проверили. Естественно, нам никто не сказал, какая именно лаборатория работает с анализом. Во время третьего звонка на горячую линию облздрава записали наши данные, пообещали разобраться, ответили, что 11 дней, которые мы ждем, это слишком много, но лаборатории очень загружены.

В итоге на 12-й день после сдачи теста из поликлиники перезвонили: результат отрицательный.

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