В Гродненской области из-за нарушений при укладке асфальта в ДТП погиб 29-летний мужчина

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Подробности расследования уголовного дела пресс-служба УСК по Гродненской области сообщила 13 мая.

Смертельная авария на 32 километре автотрассы направлением Кореличи – Валевка – Новоельня произошла несколько лет назад, в августе 2016 года. Рано утром на трассе 29-летний водитель большегруза «Мерседес Атего» попал в занос и заехал на обочину, он включил аварийку и вышел из машины. Спустя минуты на этом же участке в занос стал уходить 43-летний водитель грузового «Мерседес Бенц», машина врезалась в фуру, в аварии был смертельно травмирован 29-летний водитель, он погиб на месте.

– В тот же день было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего водителя грузовика. Разбирательство с автодорожными экспертизами длилось больше года. Строительно-техническую экспертизу следователи затребовали в Минтруда и соцзащиты. И вскоре выяснилось, что оба ДТП произошли из-за несоответствия дороги. В отношении водителя уголовное дело прекратили, но возбудили дела в отношении руководства ДРСУ, – рассказали в пресс-службе.

Что же стало причиной аварий?

На участке дороги, где произошли ДТП, а при этом велся ремонт, еще в начале следствия эксперты нашли участок битумной эмульсии, не покрытый верхним слоем асфальта, что сделало участок скользким. Как выяснили следователи по технологии укладки битумная эмульсия должна была проливаться на одну полосу по суточной захватке. А если ее проливали на всю ширину дороги, то транзитное движение должно было быть полностью перекрыто. Свои заключения дали и в Национальной Академии наук, объяснив, что на скорость распада катионной битумной эмульсии влияет тип дорожного покрытия, погода, степень влажности щебня и покрытия. А накануне смертельной аварии как раз прошел дождь, что замедлило распад вещества на трассе.

Грузовик сбил насмерть водителя фуры, который попал в ДТП за пару минут до этого. Фото: УСК по Гродненской области.

– В итоге установлено, что 26-летний мастер ДРСУ не сообщил своему начальству, что нарушил технологию укладки асфальта на участке, и просто оставил место работ в небезопасном для движения состоянии, не инициировав при этом перед руководством принятия необходимых мер для запрета движения на автотрассе. В отношении мастера возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности повлекшее смерть и неисполнение служебных обязанностей, ему грозит до 7 лет заключения, – добавили в УСК.

Идет дополнительная проверка.

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