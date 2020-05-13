2020-05-13T23:42:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродненской области из-за нарушений при укладке асфальта в ДТП погиб 29-летний мужчина

Следственный комитет снял обвинения с водителя и предъявил мастеру ДРСУ. Один участок дороги был слишком скользким
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Грузовики перевернулись так как на дороге был пролит битум без покрытия. Фото: УСК по Гродненской области.Грузовики перевернулись так как на дороге был пролит битум без покрытия. Фото: УСК по Гродненской области.
Изменить размер текста:

Подробности расследования уголовного дела пресс-служба УСК по Гродненской области сообщила 13 мая.

Смертельная авария на 32 километре автотрассы направлением Кореличи – Валевка – Новоельня произошла несколько лет назад, в августе 2016 года. Рано утром на трассе 29-летний водитель большегруза «Мерседес Атего» попал в занос и заехал на обочину, он включил аварийку и вышел из машины. Спустя минуты на этом же участке в занос стал уходить 43-летний водитель грузового «Мерседес Бенц», машина врезалась в фуру, в аварии был смертельно травмирован 29-летний водитель, он погиб на месте.

– В тот же день было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего водителя грузовика. Разбирательство с автодорожными экспертизами длилось больше года. Строительно-техническую экспертизу следователи затребовали в Минтруда и соцзащиты. И вскоре выяснилось, что оба ДТП произошли из-за несоответствия дороги. В отношении водителя уголовное дело прекратили, но возбудили дела в отношении руководства ДРСУ, – рассказали в пресс-службе.

Что же стало причиной аварий?

На участке дороги, где произошли ДТП, а при этом велся ремонт, еще в начале следствия эксперты нашли участок битумной эмульсии, не покрытый верхним слоем асфальта, что сделало участок скользким. Как выяснили следователи по технологии укладки битумная эмульсия должна была проливаться на одну полосу по суточной захватке. А если ее проливали на всю ширину дороги, то транзитное движение должно было быть полностью перекрыто. Свои заключения дали и в Национальной Академии наук, объяснив, что на скорость распада катионной битумной эмульсии влияет тип дорожного покрытия, погода, степень влажности щебня и покрытия. А накануне смертельной аварии как раз прошел дождь, что замедлило распад вещества на трассе.

Грузовик сбил насмерть водителя фуры, который попал в ДТП за пару минут до этого. Фото: УСК по Гродненской области.

Грузовик сбил насмерть водителя фуры, который попал в ДТП за пару минут до этого. Фото: УСК по Гродненской области.

– В итоге установлено, что 26-летний мастер ДРСУ не сообщил своему начальству, что нарушил технологию укладки асфальта на участке, и просто оставил место работ в небезопасном для движения состоянии, не инициировав при этом перед руководством принятия необходимых мер для запрета движения на автотрассе. В отношении мастера возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности повлекшее смерть и неисполнение служебных обязанностей, ему грозит до 7 лет заключения, – добавили в УСК.

Идет дополнительная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии.

Милиция нашла в Минске водителя, который совершил смертельное ДТП (подробности).

В Минском районе в аварии погиб иностранец.

54-летний мужчина уснул за рулем (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродненской области из-за нарушений при укладке асфальта в ДТП погиб 29-летний мужчина
В Слониме войсковая часть судится с райисполкомом из-за негодного призывника, который поступил на службу с редкой патологией
3000 предприятий и граждан попросили банки Беларуси о кредитных каникулах
Все страны-соседки Беларуси оставляют внешние границы закрытыми
В Минске в частном доме на пожаре погибли четыре человека
Белорусская железная дорога продлила «антикоронавирусную» рассадку в поездах еще на месяц
ЦИК Беларуси назвал еще 5 возможных кандидатов в президенты
Нашли водителя, который сбил на машине 18-летнего сельчанина и скрылся: парень погиб
«Надбавки получают и студенты ВГМУ»: Витебский облздрав - о материальном стимулировании медработников
Житель Светлогорска вскапывал участок и нашел черепа и кости минимум пяти человек
Нацбанк обновил экономический прогноз из-за пандемии коронавируса
«При повторном заражении иммунный ответ будет сильнее»: врач - о том, как формируется и действует иммунитет у переболевших коронавирусом
На торгах 13 мая белорусский рубль подешевел к корзине валют
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 мая 2020 года: +952 человека за сутки, умерли 146 пациентов за все время
«Делать экспресс-тесты лучше в медучреждениях». Совет специалиста лабораторной диагностики
В Беларуси появятся тесты, которые определяют, сколько именно антител к коронавирусу в крови выздоровевших
«Культурной столицей Беларуси» в 2021 году станет Борисов
Установлен новый порядок продления и сокращения сроков самоизоляции. Что меняется?
Из Иордании эвакуированы 13 белорусов: они застряли в стране из-за вспышки коронавируса
«По региону - на 20%, по области - на 29%». В Витебской области снижается количество пациентов с пневмониями
В Бобруйске четверо парней пришли мстить начальству, не нашли его и избили битой сторожа
С 20 мая ставка рефинансирования снизится до абсолютного минимума - 8%
Mile.by - 50 000 товаров для дома, строительства и ремонта с доставкой на дом
Необычная находка: немецкий снаряд времен войны нашел житель Барановичского района на своем огороде
С 20 мая в Беларуси снова снижается ставка рефинансирования
Белгидромет предупреждает о шторме на 13 - 15 мая
Аппараты ИВЛ, тесты, линия по производству респираторов: Китай отправил в Беларусь гуманитарную помощь
Первый в Беларуси беспилотный автобус презентовали в «Великом камне»