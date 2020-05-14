Судьба решена: осиротевший универсам «Столичный» выставят на аукцион

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Что-то менять в перечне оказания услуг не будут. Там, где сейчас магазин и кафе, - там они и останутся. Сейчас договор хочет расторгнуть сам арендатор. По закону теперь универсам выставят на аукцион, чтобы найти нового. Алексей Романов также добавил, что аукцион должен состояться ориентировочно 16 июня, все участники рынка будут извещены об этом. Также будет дана информация в СМИ. «Нам интересно, чтобы в универсам пришел работать сильный оператор и организовал там хорошую торговлю. Приглашаем всех желающих поучаствовать в аукционе», - добавил Алексей Романов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на полки универсама перестали выкладывать новый товар, а некоторые стеллажи были убраны. А в конце марта из-за коронавируса резко упала посещаемость точки общепита.

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