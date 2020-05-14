2020-05-14T09:58:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Судьба решена: осиротевший универсам «Столичный» выставят на аукцион

Об этом рассказал начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов
Сергей Диндиков
Поделиться:
Универсам будет выставлен на аукционУниверсам будет выставлен на аукцион
Изменить размер текста:

Что-то менять в перечне оказания услуг не будут. Там, где сейчас магазин и кафе, - там они и останутся. Сейчас договор хочет расторгнуть сам арендатор. По закону теперь универсам выставят на аукцион, чтобы найти нового. Алексей Романов также добавил, что аукцион должен состояться ориентировочно 16 июня, все участники рынка будут извещены об этом. Также будет дана информация в СМИ. «Нам интересно, чтобы в универсам пришел работать сильный оператор и организовал там хорошую торговлю. Приглашаем всех желающих поучаствовать в аукционе», - добавил Алексей Романов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на полки универсама перестали выкладывать новый товар, а некоторые стеллажи были убраны. А в конце марта из-за коронавируса резко упала посещаемость точки общепита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уходит целая эпоха: универсам «Столичный» у площади Якуба Коласа закрывается

Генеральный директор ЦУМа Алексей Сокол говорит, что универсам пока не закрылся и работает (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ребенок вскрыл две иномарки, а бездомный помог ему подкатить одну из них к пункту приема металла
“Пришлось сидеть дома почти две недели”. Гомельчане рассказали, сколько ждали результата теста на коронавирус
«Некоторые успели затариться на 100 тыс. долларов». На гомельском рынке пропадают и дорожают товары
Шенген всего за €35. Европарламент одобрил соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии
Более 50 пациентов получили плазму переболевших коронавирусом
Судьба решена: осиротевший универсам «Столичный» выставят на аукцион
В Гродненской области из-за нарушений при укладке асфальта в ДТП погиб 29-летний мужчина
В Слониме войсковая часть судится с райисполкомом из-за негодного призывника, который поступил на службу с редкой патологией
3000 предприятий и граждан попросили банки Беларуси о кредитных каникулах
Все страны-соседки Беларуси оставляют внешние границы закрытыми
В Минске в частном доме на пожаре погибли четыре человека
Белорусская железная дорога продлила «антикоронавирусную» рассадку в поездах еще на месяц
ЦИК Беларуси назвал еще 5 возможных кандидатов в президенты
Нашли водителя, который сбил на машине 18-летнего сельчанина и скрылся: парень погиб