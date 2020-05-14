Более 50 пациентов получили плазму переболевших коронавирусом

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Как рассказал в своем интервью врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Литвинчук, переливание плазмы переболевших COVID-19 людей сделано уже более чем 50 пациентам. Процедура показывает положительные результаты.

В мире в основном для лечения сейчас используют гидроксихлорохин, азитромицин, фавипиравир, ремдесивир, тоцилизумаб и их аналоги, но не нужно забывать, что все лекарственные средства, которые мы используем, по сути, являются экспериментальными. Универсального препарата пока нет.

Врач-инфекционист также добавил, что во многих странах сейчас в разработке много препаратов, которые показывают хороший результат в лаборатории. На людях они пока не опробованы.

Один из основных акцентов Дмитрий Литвинчук сделал на положение человека, заболевшего коронавирусом. Положение на животе, о котором все говорят, пока является одним из самых эффективных. «Когда человек с такой пневмонией находится на животе максимальное количество времени в течение суток, у него улучшается насыщение крови кислородом за счет задействования тех отделов легких, которые в норме не участвуют в дыхании», - рассказал врач-инфекционист.

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