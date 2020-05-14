Шенген всего за €35. Европарламент одобрил соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии

Выдача визы будет осуществляться в срок до 10 дней Фото: Оксана БРОВАЧ

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Сейчас соглашение подпишет Совет Евросоюза для того, чтобы Беларусь смогла обменяться с ЕС ратификационными грамотами. Договор должен был вступить в силу в июне, однако из-за эпидемии коронавируса сроки сдвигаются как минимум на июль, сообщает источник.

Благодаря соглашению многие визовые процедуры станут проще, а выдача визы будет осуществляться в срок до 10 дней. Граждане смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Также будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Увеличится в два раза срок пребывания иностранцев в Беларуси. Сейчас он составляет до 90 дней, а будет до 180.

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Так что госграницы вокруг нашей страны пока останутся «запертыми» (подробности).