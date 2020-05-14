2020-05-14T09:43:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ребенок вскрыл две иномарки, а бездомный помог ему подкатить одну из них к пункту приема металла

Подозреваемый был найден спустя месяц
Сергей Диндиков
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Школьник пытался завести мотор замкнув провода системы зажиганияШкольник пытался завести мотор замкнув провода системы зажиганияФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Месяц назад УВД сообщало, что в Могилёве разыскивается подозреваемый, который пытался угнать Audi и Volkswagen. Спустя месяц благодаря камерам видеонаблюдения преступник был найден. Им оказался 12-летний школьник. Скорее всего, насмотревшись боевиков «профи» вскрыл замки Audi, проник в салон и попытался завести мотор, замкнув провода системы зажигания. Однако план провалился.

Тогда целью был выбран Volkswagen. Там тоже парня ждала неудача. Но авто оказался в другом месте.

Позднее стало известно, что около второго места преступления парень встретил бездомного мужчину. Тут же было принято решение о принятии в свои ряды компаньона, и школьник попросил его помочь закатить «немца» к пункту приема металлолома. По-плану авто предполагалось сдать на металл, а деньги поделить между собой. Но, задуманное осуществить не удалось. Авто было найдено, и возвращено владельцу, рассказали в Октябрьском РОВД Могилева.

Сейчас по происшествиям проводится проверка. Расследование будет прекращено, подросток не достиг возраста уголовной ответственности. Всё же его поставят на учет в ИДН, а его мать привлекут к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Ребенок вскрыл две иномарки, а бездомный помог ему подкатить одну из них к пункту приема металла
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