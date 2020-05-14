2020-05-14T10:58:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус: 4 пострадавших

Автобус от столкновения лег на бок, его пришлось поднимать краном
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус. Фото: СКВ Свислочском районе автопоезд врезался в автобус. Фото: СК
Изменить размер текста:

В Свислочском районе с утра 14 мая следователи работают на месте серьезного ДТП. Авария произошла около 6 часов утра в городском поселке Порозово. По предварительной информации, грузовик при выезде со второстепенной дороги на перекресток не уступил преимущество рейсовому автобусу, который двигался по маршруту Корнадь - Гродно. Транспортные средства столкнулись.

- В момент ДТП в автобусе находились 5 пассажиров, четверо из них доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, один осмотрен врачами и отпущен, - сообщает Следственный комитет.

В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус. Фото: СК

В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус. Фото: СК

Автобус МАЗ от столкновения лег на бок, его пришлось поднимать краном. Разбито лобовое стекло, поврежден кузов. Грузовик вылетел на газон.

О пострадавших в автопоезде не уточняется. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Румас пообещал доплаты тем, кто работает на неполную занятость
Блогер Тихановский все-таки стал кандидатом в президенты — его жена подала документы в ЦИК
Лукашенко - Румасу: «Как будем рассчитываться по долгам?»
Минчанин, обвиняемый в мошенничестве, больше 10 лет скрывался в Литве
Широкая денежная масса в Беларуси за апрель уменьшилась на 5,5%
В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус: 4 пострадавших
Ребенок вскрыл две иномарки, а бездомный помог ему подкатить одну из них к пункту приема металла
"Пришлось сидеть дома почти две недели". Гомельчане рассказали, сколько ждали результата теста на коронавирус
«Некоторые успели затариться на 100 тыс. долларов». На гомельском рынке пропадают и дорожают товары
Шенген всего за €35. Европарламент одобрил соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии
Более 50 пациентов получили плазму переболевших коронавирусом
Судьба решена: осиротевший универсам «Столичный» выставят на аукцион
В Гродненской области из-за нарушений при укладке асфальта в ДТП погиб 29-летний мужчина
В Слониме войсковая часть судится с райисполкомом из-за не годного призывника, который поступил на службу с редкой патологией
3000 предприятий и граждан попросили банки Беларуси о кредитных каникулах
Все страны - соседки Беларуси оставляют внешние границы закрытыми
В Минске в частном доме на пожаре погибли четыре человека
Белорусская железная дорога продлила «антикоронавирусную» рассадку в поездах еще на месяц
ЦИК Беларуси назвал еще 5 возможных кандидатов в президенты
Нашли водителя, который сбил на машине 18-летнего сельчанина и скрылся: парень погиб