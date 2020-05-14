В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус: 4 пострадавших

Автобус от столкновения лег на бок, его пришлось поднимать краном

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В Свислочском районе с утра 14 мая следователи работают на месте серьезного ДТП. Авария произошла около 6 часов утра в городском поселке Порозово. По предварительной информации, грузовик при выезде со второстепенной дороги на перекресток не уступил преимущество рейсовому автобусу, который двигался по маршруту Корнадь - Гродно. Транспортные средства столкнулись.

- В момент ДТП в автобусе находились 5 пассажиров, четверо из них доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, один осмотрен врачами и отпущен, - сообщает Следственный комитет.

В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус. Фото: СК

Автобус МАЗ от столкновения лег на бок, его пришлось поднимать краном. Разбито лобовое стекло, поврежден кузов. Грузовик вылетел на газон.

О пострадавших в автопоезде не уточняется. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.