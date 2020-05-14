Широкая денежная масса в Беларуси за апрель уменьшилась на 5,5%

Объем наличных денег в обороте за апрель увеличился до 3,76 млрд рублей. Это 6,3%

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По информации Нацбанка, на 1 мая широкая денежная масса в Беларуси, что включает в себя средства населения и предприятий на счетах в банках, наличные деньги в обращении, составляет 49,73 млрд белорусских рублей. По сравнению с аналогичным показателем в апреле, она уменьшилась на 5,5%.

Переводные депозиты стали больше на 6,6% до 5,69 млрд рублей. А переводные депозиты физлиц увеличились на 19,3% и составили на начало мая 3,16 млрд. Депозиты юрлиц стали меньше на 5,9%. Это примерно 2,54 млрд рублей.

В национальном определении денежная масса сейчас составляет 18,5 млрд рублей. За апрель она стала больше на 1%.

Вне банковского оборота объем ценных бумаг, которые выпустили банки в национальной валюте, за апрель уменьшился до 1,35 млрд. Это приблизительно 10,5%.

19,86 млрд - именно столько на 1 мая составляет национальная денежная масса. Она увеличилась на 0,2%.

Что касается депозитов в иностранной валюте, то они стали меньше на 9,1%. В рублевом эквиваленте это 28,38 млрд.

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