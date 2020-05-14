2020-05-14T11:33:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин, обвиняемый в мошенничестве, больше 10 лет скрывался в Литве

Он уехал за границу с крупной суммой чужих денег
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Минчанина, который больше 10 лет скрывался в Литве, будут судитьМинчанина, который больше 10 лет скрывался в Литве, будут судитьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

49-летний минчанин скрывался с чужими деньгами больше 10 лет, а сейчас его будут судить за мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки.

Обвиняемый в период с 2005 по 2008 год получил от граждан более 90 тыс. долларов и 193 млн неденоминированных рублей - якобы для решения вопросов о вступлении в кооператив и участии в долевом строительстве дома в Минском районе. Мошенник уверял, что будет посредником - передаст деньги чиновникам исполкома и председателю ЖСК, чтобы те «уладили все дела». На самом деле он распорядился чужими деньгами по своему усмотрению, рассказали в службе информации прокуратуры Минска.

Когда запахло жареным, минчанин успел выехать за границу и все эти годы скрывался в Литве. А в феврале 2020 года по запросу Генеральной прокуратуры Беларуси его выдали для привлечения к уголовной ответственности. Однако свою вину мужчина не признал. Потерпевшими по делу проходят 17 человек, материалы переданы в суд.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Начало ЦТ перенесут почти на две недели. Министр Карпенко рассказал о аттестации выпускников
Лукашенко про вступительную кампанию: «Коронавирус не отменяет решения насущных вопросов»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 14 мая 2020 года: за сутки плюс 947 новых случаев, всего умерших 151 человек
В Докшицкую ЦРБ пациентов с пневмонией поступает на 60% меньше
Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы
Румас пообещал доплаты тем, кто работает в условиях неполной занятости
Блогер Тихановский все-таки стал претендентом в президенты - его жена подала документы в ЦИК
Лукашенко - Румасу: «Как будем рассчитываться по долгам?»
Минчанин, обвиняемый в мошенничестве, больше 10 лет скрывался в Литве
Широкая денежная масса в Беларуси за апрель уменьшилась на 5,5%
В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус: 4 пострадавших
Ребенок вскрыл две иномарки, а бездомный помог ему подкатить одну из них к пункту приема металла
"Пришлось сидеть дома почти две недели". Гомельчане рассказали, сколько ждали результата теста на коронавирус
«Некоторые успели затариться на 100 тыс. долларов». На гомельском рынке пропадают и дорожают товары
Шенген всего за €35. Европарламент одобрил соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии
Более 50 пациентов получили плазму переболевших коронавирусом
Судьба решена: осиротевший универсам «Столичный» выставят на аукцион
В Гродненской области из-за нарушений при укладке асфальта в ДТП погиб 29-летний мужчина
В Слониме войсковая часть судится с райисполкомом из-за не годного призывника, который поступил на службу с редкой патологией
3000 предприятий и граждан попросили банки Беларуси о кредитных каникулах
Все страны - соседки Беларуси оставляют внешние границы закрытыми
В Минске в частном доме на пожаре погибли четыре человека
Белорусская железная дорога продлила «антикоронавирусную» рассадку в поездах еще на месяц
ЦИК Беларуси назвал еще 5 возможных кандидатов в президенты
Нашли водителя, который сбил на машине 18-летнего сельчанина и скрылся: парень погиб