Минчанин, обвиняемый в мошенничестве, больше 10 лет скрывался в Литве

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49-летний минчанин скрывался с чужими деньгами больше 10 лет, а сейчас его будут судить за мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки.

Обвиняемый в период с 2005 по 2008 год получил от граждан более 90 тыс. долларов и 193 млн неденоминированных рублей - якобы для решения вопросов о вступлении в кооператив и участии в долевом строительстве дома в Минском районе. Мошенник уверял, что будет посредником - передаст деньги чиновникам исполкома и председателю ЖСК, чтобы те «уладили все дела». На самом деле он распорядился чужими деньгами по своему усмотрению, рассказали в службе информации прокуратуры Минска.

Когда запахло жареным, минчанин успел выехать за границу и все эти годы скрывался в Литве. А в феврале 2020 года по запросу Генеральной прокуратуры Беларуси его выдали для привлечения к уголовной ответственности. Однако свою вину мужчина не признал. Потерпевшими по делу проходят 17 человек, материалы переданы в суд.