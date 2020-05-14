Лукашенко - Румасу: «Как будем рассчитываться по долгам?»

Президент поинтересовался работой с организациями, «которые не против нас профинансировать в это время, в том числе по здравоохранению»

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Президент Беларуси 14 мая обсудил экономические вопросы на встрече с премьер-министром. Прежде всего Александр Лукашенко поинтересовался у Сергея Румаса результатами работы экономики за прошедшие с начала года четыре месяца.

- Первый квартал мы анализировали. Апрель, понятно, в силу определенных обстоятельств, и очень серьезных для нашей экспортно ориентированной экономики, был непростым, - констатировал президент.

По его словам, «в первом приближении хотелось бы видеть результат этих четырех месяцев и основные тенденции, которые прежде всего нас настораживают». Лукашенко спросил у главы правительства о ситуации в сфере государственного долга.

- Как будем рассчитываться по долгам? - цитирует президента его пресс-служба. - Третья тема - это МВФ. Я поручал правительству прежде всего заняться этими вопросами.

Глава государства также поинтересовался работой с другими международными банковскими организациями, «которые не против нас профинансировать в это время, в том числе по здравоохранению».