Блогер Тихановский все-таки стал претендентом в президенты - его жена подала документы в ЦИК

Изменить размер текста: A A

Жена блогера Светлана Тихановская 14 мая подала документы в ЦИК для регистрации инициативной группы. В комиссии бумаги приняли. Руководителем инициативной группы выступила супруга блогера.

Что-либо комментировать Светлана отказалась.

На данный момент Сергей Тихановский арестован на 15 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Блогер Тихановский намерен стать кандидатом в президенты Беларуси.

Накануне блогера, который колесит по стране, задержал ОМОН. (подробности)

Блогер Тихановский подтвердил из ИВС, что будет участвовать в президентской кампании.

Документы в ЦИК за него будут подавать доверенные. (подробности)