КП Беларусь
Блогер Тихановский все-таки стал претендентом в президенты - его жена подала документы в ЦИК
Инициативную группу блогера Сергея Тихановского зарегистрировали 14 мая
Жена блогера подала документы в ЦИК. Фото: ex-press.by
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Жена блогера Светлана Тихановская 14 мая подала документы в ЦИК для регистрации инициативной группы. В комиссии бумаги приняли. Руководителем инициативной группы выступила супруга блогера.
Что-либо комментировать Светлана отказалась.
На данный момент Сергей Тихановский арестован на 15 суток.
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