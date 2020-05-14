2020-05-14T13:13:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Блогер Тихановский все-таки стал претендентом в президенты - его жена подала документы в ЦИК

Инициативную группу блогера Сергея Тихановского зарегистрировали 14 мая
ИННА КОРСАК
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Жена блогера подала документы в ЦИК. Фото: ex-press.byЖена блогера подала документы в ЦИК. Фото: ex-press.by
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Жена блогера Светлана Тихановская 14 мая подала документы в ЦИК для регистрации инициативной группы. В комиссии бумаги приняли. Руководителем инициативной группы выступила супруга блогера.

Что-либо комментировать Светлана отказалась.

На данный момент Сергей Тихановский арестован на 15 суток.

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