2020-05-14T13:03:46+03:00
Экономика
КП Беларусь

Румас пообещал доплаты тем, кто работает в условиях неполной занятости

Пакет мер будет доработан, и на следующей неделе документы внесут в Администрацию президента
Павел МИЦКЕВИЧ
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Румас пообещал доплаты тем, кто работает на неполную занятостьРумас пообещал доплаты тем, кто работает на неполную занятостьФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Премьер-министр Беларуси анонсировал второй пакет мер поддержки, который дорабатывается в правительстве. По словам Сергея Румаса, он будет ориентирован конкретно на помощь гражданам. Тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого зарплата таким образом оказалась меньше минимальной, правительство предлагает сделать доплату за счет бюджета.

По словам премьера, «требование главы государства неизменно - сохранить трудовые коллективы».

- И когда откроются рынки, предприятия будут готовы заполнить ту нишу продукции, которая образовалась за время вынужденного простоя в других государствах, - цитирует Румаса belta.by.

Помощь на местах, как отметил глава правительства, должна распределяться с участием местных исполкомов:

- Губернаторы готовы возглавить эту работу и, соответственно, нести ответственность за эти результаты.

Пакет мер будет доработан с учетом замечаний Александра Лукашенко, и на следующей неделе документы внесут в Администрацию президента, пообещал Румас.

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