Румас пообещал доплаты тем, кто работает в условиях неполной занятости
Премьер-министр Беларуси анонсировал второй пакет мер поддержки, который дорабатывается в правительстве. По словам Сергея Румаса, он будет ориентирован конкретно на помощь гражданам. Тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого зарплата таким образом оказалась меньше минимальной, правительство предлагает сделать доплату за счет бюджета.
По словам премьера, «требование главы государства неизменно - сохранить трудовые коллективы».
- И когда откроются рынки, предприятия будут готовы заполнить ту нишу продукции, которая образовалась за время вынужденного простоя в других государствах, - цитирует Румаса belta.by.
Помощь на местах, как отметил глава правительства, должна распределяться с участием местных исполкомов:
- Губернаторы готовы возглавить эту работу и, соответственно, нести ответственность за эти результаты.
Пакет мер будет доработан с учетом замечаний Александра Лукашенко, и на следующей неделе документы внесут в Администрацию президента, пообещал Румас.