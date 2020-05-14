КП Беларусь
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 14 мая 2020 года: за сутки плюс 947 новых случаев, всего умерших 151 человек
Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 мая 2020 года
Фото: yabdex.by
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По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 26 772 случая COVID-2019 (это плюс 947 за сутки). После курса лечения выздоровели и выписаны 8168 пациентов.
За весь период в стране умер 151 человек (+5 за сутки). В Минздраве уточнили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.
За все время в стране было проведено 308 156 тестов на коронавирус.
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