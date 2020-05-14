Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы

Действующий президент будет выдвигать свою кандидатуру уже в шестой раз

Изменить размер текста: A A

Подано заявление о регистрации инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в президенты Беларуси Александра Лукашенко. Руководителем инициативной группы назван глава Федерации профсоюзов Михаил Орда, сообщается в документах, опубликованных Центризбиркомом. Действующий президент будет выдвигать свою кандидатуру уже в шестой раз.

Кроме Лукашенко заявления в ЦИК поданы на выдвижение еще 13 человек. Это бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, экс-депутат Анна Канопацкая, блогер Сергей Тихановский, несколько безработных, индивидуальных предпринимателей, а также ремесленник, пенсионер, фермер, инженер, санитарка, раскройщица. Среди них - несколько сельских жителей.

Прием документов на регистрацию инициативных групп продлится до 15 мая. Выборы президента назначены на 9 августа 2020 года.