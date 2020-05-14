В Докшицкую ЦРБ пациентов с пневмонией поступает на 60% меньше

Два врача и несколько медсестер больницы уже ушли в отпуск

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По словам корреспондента, первого пациента с коронавирусом здесь приняли в конце марта. С увеличением количества заболевших под лечение COVID-19 отдали койки из непрофильных отделений. Круглосуточную помощь стал оказывать дневной стационар. Прошел месяц, и врачи уверяют, что болезнь идет на спад. На протяжении нескольких дней в стационар с пневмониями, вызванными в том числе коронавирусом, попадает меньше пациентов, чем выписывается. Заведующая терапевтическим отделением Докшицкой ЦРБ Оксана Юнцевич рассказывает, что было тяжело. По 10 - 11 часов длились смены. Но никто духом не пал. Сейчас два врача и несколько медсестер больницы уже ушли в отпуск.

На благотворительный счет Докшицкой больницы поступило 19 тысяч рублей. Кроме того, им были переданы индивидуальные средства защиты, лампы для дезинфекции помещений и другие материальные ценности на сумму 25 тысяч.

Недалеко от Докшиц, в поселке Бегомль, больница тоже возвращается к обычному режиму работы. Здесь инфекционное отделение на 10 коек и терапевтическое на 15. Его тоже в апреле перепрофилировали под прием больных с коронавирусом. Теперь все вернулось назад.

В местных школах тоже приняты меры. Ученики социально дистанцируются, места хватает. Ребята сидят за партами по одному, и в столовой тоже каждый пользуется своим столом. Школа обеспечена антисептиками, в уборке помещений используются дезсредства.

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