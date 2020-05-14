2020-05-14T13:50:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про вступительную кампанию: «Никаких ненужных послаблений быть не должно»

Президент Беларуси 14 мая принял с докладом министра образования Игоря Карпенко, чтобы обсудить итоги учебного года и вступительную кампанию
ИННА КОРСАК
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Лукашенко обсудил окончания года и вступительную компанию с министром образования. Фото: yandex.byЛукашенко обсудил окончания года и вступительную компанию с министром образования. Фото: yandex.by
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Лукашенко отметил, что ни коронавирус, ни проблемы в экономике не могут отменить решения насущных вопросов относительно аттестации школьников и вступительной кампании.

- Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать. Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол - поступай в вуз. Если это школа, давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные экзамены по окончании 9-х и 11-х классов. Я готов выслушать ваши предложения для принятия соответствующего решения, - подчеркнул президент.

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