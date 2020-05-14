Начало ЦТ в Беларуси перенесут почти на две недели. Министр образования Карпенко рассказал об аттестации выпускников

По словам главы Министерства образования, нет проблемы в том, чтобы аттестовать всех школьников по итогу учебного года

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В Беларуси сместят сроки вступительной кампании, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Централизованное тестирование начнется с 25 июня - это почти на две недели позже, чем планировали ранее. В принятом в феврале постановлении Министерства образования был утвержден график проведения ЦТ, по которому первое испытание планировалось на 13 июня.

Что касается аттестации выпускников школ, то министр заверил:

- Всех аттестуем, никаких проблем, - цитирует belta.by.

Карпенко не видит проблем в том, чтобы аттестовать всех школьников по итогу учебного года. Он отметил, что «порядок аттестации никто не менял».

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