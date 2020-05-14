Ермошина: "Народ узнает списки кандидатов в президенты Беларуси в июле"

Глава ЦИК отметила, что выборы можно переносить только в случае войны либо объявления чрезвычайного положения

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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила о том, что причин для переноса президентских выборов на более поздний срок нет, а имена кандидатов в президенты станут известны в июле. 14 мая в эфире программы «Актуальный микрофон» на «Белорусском радио» Ермошина рассказала, что подписи для выдвижения кандидатов будут собирать с 21 мая по 19 июня. Потом на протяжении 20 дней будут проверять подписные листы.

- С 5 по 14 июля Центральная комиссия проведет заседание, и тогда народ узнает списки кандидатов в президенты, - сказала глава ЦИК. - Они все получат бесплатное эфирное время на телевидении и радио, газетные площади.

По словам Ермошиной, вопрос о приглашении на выборы международных наблюдателей пока не решен - из-за «сложной обстановки».

В то же время, как считает глава ЦИК, со стороны «тех политиков, которые очень хотят, но не имеют потенциала для участия в выборах», идут «спекуляции» о том, «что сейчас неблагоприятный эпидемиологический период и выборы нужно перенести, например, на осень, на ноябрь». На это Ермошина ответила:

- Выборы по Конституции переносить можно только в двух случаях: в случае войны либо объявления чрезвычайного положения. Слава Богу, у нас нет подобных поводов совершенно.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.