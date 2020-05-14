Женщина хотела купить ребенку французского бульдога по дешевке, но оказалась жертвой мошенников

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Желание купить щенка французского бульдога по как можно более выгодной цене привело к тому, что жительница Новополоцка стала жертвой мошенничества. Женщина решила подарить ребенку собаку, о которой он давно мечтал. Искать бульдога она решила, дав объявление в интернете. Вскоре на объявление откликнулась девушка, которая предложила собаку по очень выгодной цене. Объяснила: щенок остался последним из помета, поэтому и продает недорого.

Девушка подробно рассказывала об особенностях породы и характере щеночка, даже прислала фотографии его родителей. Оплату - 150 рублей - попросила вперед. Покупательница согласилась перечислить лишь половину стоимости. Вторую половину мошенница выманила у нее, пообещав передать щенка с оказией из Витебска в Новополоцк.

Когда новополочанка поняла, что собаку ей не привезут, она обратилась в милицию. Мошенницу нашли. Ею оказалась 25-летняя жительница Витебска. Девушка никогда не имела отношения к собаководству, а фотографии французских бульдогов, которые были якобы родителями выставленного на продажу щенка, она просто скачала из интернета.

- В отношении витебчанки возбуждено уголовное дело. За плечами у нее уже несколько судимостей за кражи и мошенничество, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.