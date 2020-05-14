2020-05-14T14:50:36+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко про высокую цену на российский газ: «На что мы можем рассчитывать в будущем?»

ИННА КОРСАК
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Лукашенко возмущен высокой ценой для Беларуси на российский газ. Фото: freesmi.byЛукашенко возмущен высокой ценой для Беларуси на российский газ. Фото: freesmi.by
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Александр Лукашенко отметил, что российский газ для Беларуси за 1 тыс. кубометров стоит 127 долларов. Это очень высокая цена.

- На что мы можем рассчитывать в будущем? И почему это происходит в год 75-летия Победы? - заметил президент.

Глава государства рассказал, что цена на российский газ в Европе в разы отличается от белорусской и составляет около 70 долларов за 1 тыс. кубометров. Однако Александр Лукашенко не отрицает, что у Беларуси есть хорошие шансы договориться с Россией о снижении цены.

Вопросы о цене на российский газ будет курировать посол в РФ Владимир Семашко. Переговоры состоятся в Москве до 31 мая.

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