2020-05-14T14:54:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Выпускные экзамены в школах Беларуси могут перенести

Карпенко: «Откорректируем, может быть, немножко график»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Выпускные экзамены в школах Беларуси могут перенестиВыпускные экзамены в школах Беларуси могут перенестиФото: Архив "КП"
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Выпускные экзамены в школах Беларуси в 2020 году могут пройти позже, чем было запланировано. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко.

- Учебный год завершим в установленные сроки - 30 мая. Затем проведем выпускные экзамены, - цитирует главу Минобразования belta.by. - Немножко посмотрим по содержанию этих экзаменов и дням проведения. Откорректируем, может быть, немножко график.

Также при проведении выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах «будут приняты необходимые меры предосторожности в нынешней эпидситуации, чего требует Минздрав», добавил Карпенко. При этом пока не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

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