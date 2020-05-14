Минобразования предложило школам самим решить судьбу выпускных

Карпенко: «Мы не будем никого ни в чем ограничивать в этих вопросах»

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Министр образования Беларуси заявил, что поступает «масса обращений по поводу завершения учебного года и проведения выпускных вечеров». По словам Игоря Карпенко, «надо исходить из того, какой это регион, какое учреждение образования, какая там ситуация складывается».

В частности, отменен республиканский «Последний звонок», который планировали провести в Бобруйске. Есть договоренность, что аттестаты о среднем образовании выпускникам школ вручат в торжественной обстановке, цитирует Карпенко belta.by.

Что касается выпускных вечеров, то решение будут принимать администрации школ.

- Мы не будем никого ни в чем ограничивать в этих вопросах, - заявил министр. - Школа должна на месте с родителями определиться, в каком формате они проведут это.

По мнению Карпенко, не надо «нагнетать непонятную истерию, что в школу я не иду, но меня так волнует тема, как же я буду на выпускном и в каком платье». Министру «непонятна позиция некоторых родителей и будущих выпускников», которые сейчас не ходят в школу, но переживают по поводу выпускных.

В ближайшее время определят дату и формат Республиканского бала выпускников вузов.

- Мы предлагаем его провести, - добавил Карпенко.

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