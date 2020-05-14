«Мой дед был партизаном»: посол Словакии принял участие в параде в Минске и из-за этого ушел в отставку

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Несмотря на все рекомендации ВОЗ, посол Словакии в Беларуси все же решил пойти на парад 9 мая. Он отметил, что его участие в мероприятиях к 75-летию Победы было принципиальным. После этого Йозев Мигаш решил уйти в отставку.

В МИД Словакии прокомментировали, что посол не посоветовался с ними о решении участвовать в параде. Тем самым он нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой. В МИД также отметили, что на парад в Минске 9 мая 2020 года пришли только два посла ЕС - Словакии и Венгрии. Другие дипломаты от приглашения отказались.

Йозев Мигаш находился в должности посла Словакии в Беларуси с 2016 года.