В Гомеле погиб 20-летний лонгбордист

Во время спуска парень упал и ударился о бордюр

Изменить размер текста: A A

Следователи проводят проверку по факту смерти лонгбордиста в Гомеле. Утром 10 мая на Киевском спуске в районе набережной Сожа 20-летний райдер упал и получил серьезные травмы.

- Во время спуска на лонгборде гомельчанин упал и ударился о бордюр. Это увидел прохожий, который вызвал скорую медицинскую помощь, - сообщает Следственный комитет. - Парня доставили в областную клиническую больницу, но, несмотря на усилия врачей , молодой человек 12 мая скончался в учреждении здравоохранения.

В сообщении говорится о том, что парень раньше не раз катался на лонгборде, общался с людьми, которые имеют такие же увлечения.

Гомельский городской отдел СК по факту смерти молодого человека проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.