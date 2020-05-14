2020-05-14T15:18:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле погиб 20-летний лонгбордист

Во время спуска парень упал и ударился о бордюр
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В больнице парня спасти не смоглиВ больнице парня спасти не смоглиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Следователи проводят проверку по факту смерти лонгбордиста в Гомеле. Утром 10 мая на Киевском спуске в районе набережной Сожа 20-летний райдер упал и получил серьезные травмы.

- Во время спуска на лонгборде гомельчанин упал и ударился о бордюр. Это увидел прохожий, который вызвал скорую медицинскую помощь, - сообщает Следственный комитет. - Парня доставили в областную клиническую больницу, но, несмотря на усилия врачей , молодой человек 12 мая скончался в учреждении здравоохранения.

В сообщении говорится о том, что парень раньше не раз катался на лонгборде, общался с людьми, которые имеют такие же увлечения.

Гомельский городской отдел СК по факту смерти молодого человека проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Могилеве орудуют лже-волонтеры, благотворительный фонд предупреждает: все, кто просят у вас наличные – мошенники!
Дожди затянутся. Погода в Беларуси на выходные 16 - 17 мая и начало недели
По рекомендациям Минздрава летние лагеря в Беларуси начнут работать позже обычного
В Гомеле погиб 20-летний лонгбордист
«Мой дед был партизаном»: посол Словакии принял участие в параде в Минске и из-за этого ушел в отставку
Минобразования предложило школам самим решить судьбу выпускных
Выпускные экзамены в школах Беларуси могут перенести
Пьяный без прав ехал по встречке, а потом просил милиционера за деньги проводить его домой
Лукашенко про высокую цену на российский газ: «На что мы можем рассчитывать в будущем?»
Женщина хотела купить ребенку французского бульдога по дешевке, но оказалась жертвой мошенников
Ермошина: "Народ узнает списки кандидатов в президенты Беларуси в июле"
Начало ЦТ в Беларуси перенесут почти на две недели. Министр образования Карпенко рассказал об аттестации выпускников
Лукашенко про вступительную кампанию: «Никаких ненужных послаблений быть не должно»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 14 мая 2020 года: за сутки плюс 947 новых случаев, всего умерших 151 человек
В Докшицкую ЦРБ пациентов с пневмонией поступает на 60% меньше
Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы