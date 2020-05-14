2020-05-14T16:11:36+03:00
Общество
КП Беларусь

По рекомендациям Минздрава летние лагеря в Беларуси начнут работать позже обычного

Школьные начнут свою работу с 1 июня, летние - с 15 июня
ИННА КОРСАК
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Летние лагеря в Беларуси в 2020 году начнут работать позже обычного. Фото: 1prof.byЛетние лагеря в Беларуси в 2020 году начнут работать позже обычного. Фото: 1prof.by
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Игорь Карпенко отметил, что все пожелания Минздрава были учтены при решении вопроса о работе школьных и летних лагерей. В 2020 году они начнут работать позже обычного.

- Летние лагеря в Беларуси в 2020 году начнут свою работу с 15 июня, а школьные - с 1 июня. Планируется, что работа по подготовке летних лагерей для детей будет окончена к 1 июня, - рассказал Карпенко.

Министр образования подчеркнул, что заявления от родителей уже начинают поступать. Что касается мест, то их количество будет зависеть от желающих.

В 2020 году планировалось оздоровление более 408 тысяч детей. Такие данные приводит Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

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По рекомендациям Минздрава летние лагеря в Беларуси начнут работать позже обычного
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