Дожди затянутся. Погода в Беларуси на выходные 16 - 17 мая и начало недели

В Минске выходные обещают ветреными и пасмурными, но без существенных осадков

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Аномальная засуха и теплая погода, похоже, надолго сменились холодом и дождями. В ближайшие выходные не потеплеет, осадки продолжатся.

В субботу, 16 мая, ночью в северных районах, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер будет умеренным, днем - порывистым, по северу местами сильным порывистым. Температура воздуха ночью будет всего 1 - 6 градусов тепла, местами ожидаются заморозки до 0...-3 градусов, прогнозирует Белгидромет. Днем максимальная температура повысится до плюс 11 - 18 градусов.

В воскресенье, 17 мая, погода существенно не изменится. Как, впрочем, и в начале следующей недели. Как минимум до среды, 20 мая, тепла и солнца ждать не приходится.

В Минске выходные обещают ветреными и пасмурными, но без существенных осадков. Ночью - плюс 6 - 8, днем - от 11 до 13 градусов тепла.