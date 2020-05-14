В Могилеве орудуют лже-волонтеры, благотворительный фонд предупреждает: все, кто просят у вас наличные – мошенники!

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В Могилеве активизировались лже-волонтеры, которые под видом представителей различных благотворительных фондов собирают деньги на лечение детей. Информация об этом тала поступать с апреля. ТРК «Могилев» обнародовала обращение Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс», который объявил мошенникам информационную войну.

Фонд просит тех, кто хочет сделать пожертвование, обратить внимание, что это можно сделать только безналичным путем.

-Не доверяйте людям, которые просят пожертвовать в фонд наличные деньги, обращаются к вам на улицах и приходят домой – это не волонтеры, это мошенники! – говорится в обращении.

«Шанс» называет излюбленные места обитания мошенников – это крупные могилевские торговые центры Е-СИТИ и ПАРК СИТИ. Фонд готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы привлечь мошенников к ответственности.

Могилевчане бурно обсуждают эту информацию. Многие приметили, что с разными плакатами о сборе средств стоят одни и те же люди.

-Мошенники давно уже орудуют. Первый раз года два-три назад увидел, типа отцу-инвалиду на операцию собирала. Ну, я думаю, молодец, дал копейку. А потом та же барыня, только уже сыну на операцию. Как таких земля носит, - возмущается Стас.

-Хорошо им теперь, можно скрыть лица под маской,- замечает Светлана.

-Я их гоняю уже не первый день, - рассказал в сети Вконтакте Константин. – Милицию вызывал неоднократно. Но нет состава преступления, пожертвования незначительные – один потерпевший в среднем дает два рубля.

Скандал с лже-волонтерами год назад разгорелся в Витебске. Мошенницы собирали деньги на лечение малыша из Красноярска. Как выяснилось, этот ребенок умер пять лет назад, мошенники взяли его данные и фото с сайта, где сохранилась страничка памяти умершего мальчика.