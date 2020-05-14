2020-05-14T16:42:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Литва и Латвия продлили сроки закрытия границ

Границы всех стран - соседок Беларуси пока остаются закрытыми
Павел МИЦКЕВИЧ
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Все границы вокруг Беларуси закрытыВсе границы вокруг Беларуси закрытыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Литва продлила срок закрытия границы до конца мая, а Латвия - до 9 июня. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением COVID-19, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси. Таким образом, границы всех стран - соседок Беларуси пока остаются закрытыми.

Латвийская сторона до 9 июня прекратила оформление иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в страну. В то же время в Латвию могут въехать грузоперевозчики, граждане Латвии, члены их семей, те, у кого есть разрешение на проживание и работу в стране, иностранные граждане, постоянно проживающие в Латвии, дипломаты и другие категории граждан, отмечается в сообщении ГПК.

Въехать в Латвию те, кто имеет на это разрешение, могут через два пункта пропуска Патерниеки и Силене.

- На белорусско-литовской границе в пункте пропуска Тверячус (Видзы с белорусской стороны) по-прежнему оформление лиц и транспортных средств не осуществляется, - добавили в ГПК.

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