2020-05-14T16:55:42+03:00
Общество
КП Беларусь

На торгах 14 мая курс доллара снова вырос

А евро и российский рубль подешевели
ИННА КОРСАК
Поделиться:
На торгах 14 мая доллар снова подорожал. Фото: youtube.comНа торгах 14 мая доллар снова подорожал. Фото: youtube.com
Изменить размер текста:

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах 14 мая. Курс доллара стал выше, а евро и российский рубль подешевели.

Доллар подорожал на 0,0049 и теперь стоит 2,4512 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0037 и теперь стоит 2,6486 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0053, теперь его стоимость составляет 3,3197 белорусского рубля за 100 российских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нефть дорожает, рубль укрепляется. Доллар снова по 2 рубля - может ли такое быть?

Спросили у эксперта, как сильно в Беларуси могут измениться курсы валют и может ли национальная - укрепиться. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Три года за колбасу: в Полоцке осудили обворовавшего магазин мужчину
Пенсионеры, предприниматели, фермеры, машинист, медсестра, бактериолог и блогер: ЦИК зарегистрировал 31 возможного кандидата в президенты
Бросали подушки, растягивали плед: в Минске заметили девочку, стоявшую в окне 3-го этажа
Житель Гродно в заначке вместо 2 тысяч долларов нашел пачку сувенирных «зеленых»
На торгах 14 мая курс доллара снова вырос
Литва и Латвия продлили сроки закрытия границ
В Могилеве орудуют лжеволонтеры, благотворительный фонд предупреждает: все, кто просит у вас наличные, - мошенники!
Дожди затянутся. Погода в Беларуси на выходные 16 - 17 мая и начало недели
По рекомендациям Минздрава летние лагеря в Беларуси начнут работать позже обычного
В Гомеле погиб 20-летний лонгбордист
«Мой дед был партизаном»: посол Словакии принял участие в параде в Минске и из-за этого ушел в отставку
Минобразования предложило школам самим решить судьбу выпускных
Выпускные экзамены в школах Беларуси могут перенести
Пьяный без прав ехал по встречке, а потом просил милиционера за деньги проводить его домой
Лукашенко про высокую цену на российский газ: «На что мы можем рассчитывать в будущем?»
Женщина хотела купить ребенку французского бульдога по дешевке, но оказалась жертвой мошенников
Ермошина: "Народ узнает списки кандидатов в президенты Беларуси в июле"
Начало ЦТ в Беларуси перенесут почти на две недели. Министр образования Карпенко рассказал об аттестации выпускников
Лукашенко про вступительную кампанию: «Никаких ненужных послаблений быть не должно»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 14 мая 2020 года: за сутки плюс 947 новых случаев, всего умерших 151 человек
В Докшицкую ЦРБ пациентов с пневмонией поступает на 60% меньше
Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы