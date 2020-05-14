КП Беларусь
На торгах 14 мая курс доллара снова вырос
А евро и российский рубль подешевели
На торгах 14 мая доллар снова подорожал. Фото: youtube.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах 14 мая. Курс доллара стал выше, а евро и российский рубль подешевели.
Доллар подорожал на 0,0049 и теперь стоит 2,4512 белорусского рубля.
Евро снизился на 0,0037 и теперь стоит 2,6486 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,0053, теперь его стоимость составляет 3,3197 белорусского рубля за 100 российских.
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