2020-05-14T17:35:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Гродно в заначке вместо 2 тысяч долларов нашел пачку сувенирных «зеленых»

Воровкой оказалась сиделка его пожилой матери
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсионерка рассказала знакомым, что ее дочка прислала сыну из Италии крупную сумму валюты.Пенсионерка рассказала знакомым, что ее дочка прислала сыну из Италии крупную сумму валюты.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В милицию Гродно на днях обратился горожанин с заявлением о пропаже крупной суммы валюты. Деньги - около 2 тысяч долларов США - гродненцу прислала сестра, живущая в Италии. Тайник с деньгами мужчина больше полугода не проверял, а заглянул и обомлел: вместо денег - пачка сувенирных долларов. Подробности расследования сообщили в пресс-службе МВД.

Первым делом оперативники попытались выяснить, кто знал о спрятанных дома деньгах. Под подозрение попали гродненка и ее дочка, женщины были сиделками у пожилой матери потерпевшего, которая жила на другом конце областного центра. Общаясь с сиделками, пенсионерка поделилась семейной тайной.

Вместо долларов гродненец нашел в тайнике сувенирные бумажки. Фото: МВД.

Вместо долларов гродненец нашел в тайнике сувенирные бумажки. Фото: МВД.

- Сама кража произошла ровно за 30 минут до Нового года. Сиделка бабушки, которая помладше, знала, что сын пенсионерки на праздники уезжает за город и квартира будет пустой. Она взяла у старушки ключи и поехала на кражу через весь город, украв деньги, заменила валюту бумажками. Выходящую из подъезда воровку засняли камеры наружного видеонаблюдения, в совершении преступления она созналась, - добавили в пресс-службе.

В милиции гродненка сказала, что, украв деньги, хотела помочь своей маме с финансовыми сложностями. В отношении сиделки возбудили уголовное дело по обвинении в краже.

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