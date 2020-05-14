2020-05-14T17:38:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Бросали подушки, растягивали плед: в Минске заметили девочку, стоявшую в окне 3-го этажа

Родители ребенка в это время спали пьяные
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске заметили девочку, стоявшую к окне 3 этажа. Фото: СКВ Минске заметили девочку, стоявшую к окне 3 этажа. Фото: СК
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Недавно вечером в милицию позвонили и рассказали о том, что на выступе фасада дома на уровне 3-го этажа стоит маленький ребенок, держась за раму окна. Это было на улице Одоевского в Минске. Жильцы дома, увидев такую картину, стали растягивать плед и бросать подушки на землю, чтобы спасти девочку в случае ее падения.

Тем временем один из свидетелей поднялся в квартиру, из окна которой вылезла девочка. Он долго стучал в дверь, пока ее не открыл мужчина. Оказалось, родители девочки спали пьяные, а дверь открыл 58-летний друг семьи, который пил с супругами. После того как он узнал о том, что случилось, подошел к окну и забрал девочку на руки. Выходит, что раньше ребенка ни он, ни родители не замечали.

За «заведомое оставление в опасности» следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины и 35-летнего мужчины - родителей девочки. Ребенка и ее 10-летнюю сестру пока отдали бабушке. Старшая девочка во время случившегося была у родственников, сообщает СК.

Отмечается, что дети не состояли на учете как находящиеся в социально опасном положении. В квартире, где все произошло, не жили, а приезжали ее ремонтировать.

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Бросали подушки, растягивали плед: в Минске заметили девочку, стоявшую в окне 3-го этажа
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