2020-05-14T18:12:09+03:00
Политика
КП Беларусь

Пенсионеры, предприниматели, фермеры, машинист, медсестра, бактериолог и блогер: ЦИК зарегистрировал 31 возможного кандидата в президенты

Прием заявок заканчивается 15 мая включительно
Надежда БУТОВИЧ
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Стать кандидатом в президенты Беларуси хотят 23 человека и минимум трое еще не подали документы.Стать кандидатом в президенты Беларуси хотят 23 человека и минимум трое еще не подали документы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в Беларуси на старте предвыборной гонки известны 13 фамилий – кандидаты, которых подали документы для регистрации инициативных групп. К слову, в четверг, 14 мая, свою кандидатуру заявил и действующий президент Беларуси – Александр Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах уже в шестой раз.

К вечеру 14 мая ЦИК объявил уже о 31 «кандидате в кандидаты». Кто эти люди?

Кроме Александра Лукашенко в ЦИК «заявились» депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, блогер Сергей Тихановский, «суровый белорус» – инженер-дизайнер Виталий Зелковский, несколько безработных, индивидуальные предприниматели, пять пенсионеров, от медицины – медсестра и врач-бактериолог, машинист насосных станций и раскройщица, помощник директора и замдиректора, другие. Среди тех, кто рвется в кандидаты не только жители городов, но и сельчане.

К слову, последний день подачи документов на регистрацию инициативных групп – 15 мая, тогда, возможно, заявятся уже высказавшие такое намерение публично экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший глава правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-депутат Анна Канопацкая.

Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.

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Экс-директор ПВТ на своей странице в Фейсбуке заявилий о намерении участвовать в выборах.

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