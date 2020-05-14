2020-05-14T18:53:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Три года за колбасу: в Полоцке осудили обворовавшего магазин мужчину

В продмаг ранее судимый горожанин ходил неделю и вынес дорогих колбас на 1000 рублей
Надежда БУТОВИЧ
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В фильме «12 стульев» герой Михаила Пуговкина украл колбасу у Великого Комбинатора и от страха забрался на отвесную скалку, после чего сам не смог слезть. Фотоиллюстрация: стоп-кадр из фильма.В фильме «12 стульев» герой Михаила Пуговкина украл колбасу у Великого Комбинатора и от страха забрался на отвесную скалку, после чего сам не смог слезть. Фотоиллюстрация: стоп-кадр из фильма.
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Районный суд Полоцка признал виновным вора-рецидивиста, сообщила belta.by со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры.

Перед судом предстал 58-летний полочанин, ранее неоднократно судимый. В этот раз мужчину обвинили в систематических кражах, совершенных в одном из местных продовольственных магазинов. Ущерб превысил 1 тысячу белорусских рублей.

– В ходе следствия было установлено, что подозреваемый 6 дней подряд ходил в один из продмагов с чемоданом. Для воровсства он придумал хитрую схему: ставил чемодан в тележку и проезжался между стеллажами с продукцией, из магазина мимо охраны выходил якобы без покупок. А сам, тем временем, упаковывал в свой чемодан палки дорогой колбасы. Спустя время продавцы насторожились, а просмотрев записи с камеры все поняли – вор как на работу ходил к ним в магазин за колбасами, – стало известно во время суда.

Общий ущерб превысил тысячу рублей. И хотя в суде обвиняемый требовал, чтобы его судили отдельно по каждому эпизоду – и не по уголовной статье, а по «административке», его признали виновным. Суд назначил рецидивисту 3 года заключения в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

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