В России из-за нетипичных проявления коронавируса, больным пришлось вскрывать брюшную полость

У больных коронавирусом проявился симптом «острого живота» и их пришлось оперировать. Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА России) заявили, что медиками были обнаружены совершенно новые клинические проявления коронавирусной инфекции у заболевших пациентов.

Так на днях врачи столкнулись с ранее совсем не типичными проявлениями коронавируса. Известно, что в разные клиники, в разное время (одна пациентка – 27 апреля, другой заболевший – 3 мая) поступили два пациента с нетипичным протеканием COVID-19.

Изначально у женщины наряду с положительным тестом на коронавирус были все типичные признаки болезни: заложенный нос, высокая температура, кашель, «матовое стекло» легких. Мужчина же поступил в больницу с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией, его тест на коронавирус так же был положительным.

– В ходе лечения у обоих пациентом динамика лечения стала отрицательной – проявился симптом «острого живота» и возросла температура. Их пришлось экстренно оперировать для диагностической лапараскопии. В итоге обнаружился асцит – жидкость в брюшной полости (Прим.: серозный мутный выпот). При этом других данных острой хирургической патологии у обоих пациентов не было, – пояснили в пресс-службе ФМБА.

В итоге медики пришли к выводу, что это новый вариант коронавируса, который протекает с клинической картиной серозного перитонита.

– Воспаление брюшной полости при коронавирусной инфекции могло возникнуть в результате системного ответа организма на вирусную инфекцию, – добавили специалисты.

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