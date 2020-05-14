2020-05-14T19:50:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко снова отправляется в рабочую поездку – теперь в Витебскую область

Командировки президента в последнее время бывают максимум каждые 10 дней
Надежда БУТОВИЧ
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14 мая белорусский президент выслушал несколько докладов. Фото: Telegram «Пул Первого».14 мая белорусский президент выслушал несколько докладов. Фото: Telegram «Пул Первого».
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О том, что белорусский лидер направляется в ближайшее время в очередную рабочую поездку, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». В «Пуле» уточнили – «собирается в регионы». А также дали небольшую фотоподсказку и пояснили: «В кабинете во время сегодняшних докладов (Прим.: в четверг, 14 мая, президент принимал с докладом министра образования Игоря Карпенко) была замечена карта, на ней – хозяйства Витебской области».

Таким образом, скорее всего, ближе к концу рабочей недели, то есть в период с 15 по 17 мая, Александр Лукашенко будет на Витебщине. Посещать предприятия, как раскрыли в «Пуле Первого», «сельскохозяйственных промышленных объединений».

А на рабочем столе была замечена карта Витебского региона. Фото: Telegram «Пул Первого».

А на рабочем столе была замечена карта Витебского региона. Фото: Telegram «Пул Первого».

Напомним, среди рабочих поездок последнего времени белорусского лидера: 21 апреля – поездка в Бобруйск, на выходных 25 – 26 апреля субботник в Национальном парке «Припятский» и посещение Наровлянского района, а 5 мая – посещение испытательного полигона НАН Беларуси.

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