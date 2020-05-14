В Сморгони 10 специалистов центра гигиены и эпидемиологов заболели коронавирусом, но центр продолжает работать

В небольшом райцентре на Гродненщине коронавирусом заразились эпидемиологи. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На место заболевших командировали специалистов из областного центра Гродно

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У сотрудников зонального Центра гигиены и эпидемиологии в Сморгони выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил ресурс kraj.by со слов Николая Кендыша, главного государственного санитарного врача Гродненской области, главврача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Гродно.

Главный санитарный врач Гродненщины подтвердил, что COVID-19 был диагностирован примерно у десяти работников Сморгонского центра.

– Затрудняюсь назвать точное количество заболевших сотрудников, скажу только, что коронавирус подтвержден примерно у 10 человек. Кто-то из инфицированных лечится в условиях стационара, кому-то просто оформили больничный и разрешили лечиться дома. Кроме того, ряд сморгонских эпидемиологов находятся под наблюдением в самоизоляции, – пояснил главврача Гродненского облцентра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

При этом уточняется, что зональный центр в райцентре продолжает работать, на помощь оставшимся работникам комнадировали двух коллег из Гродно. Еще один специалист выехал работать в Сморгонь 14 мая.

Уточняется, что по состоянию на 30 апреля, в Сморгони коронавирус официально был подтвержден у 42 заболевших.

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