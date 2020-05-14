Лукашенко обновил кадры в Верховном суде Беларуси
В четверг, 14 мая, белорусский президент провел кадровые назначения в Верховном суде. Об этом проинформировала пресс-служба президента Беларуси.
Глобальных перестановок в главном суде страны в этот день не произошло. Например, на своих должностях остались Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного суда, и Андрей Забара, зампредседателя суда. И Калинковичу, и Забаре указом президента продлены сроки полномочий еще на один 5-летний период.
А вот с должности заместителя председателя Верховного суда Александр Лукашенко освободил Руслана Анискевича. Вместо него назначили Сергея Кондратьева.
– Руслан Анискевич, в свою очередь, продолжит работать на посту судьи, – уточнили в пресс-службе президента.
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