2020-05-14T21:29:02+03:00
Политика
КП Беларусь

Николай Статкевич подал документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы

Политик заявился меньше чем за сутки до конца подачи
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Экс-кандидат намерен принять участие в избирательной компании 2020 года. Фото: spring96.org.Экс-кандидат намерен принять участие в избирательной компании 2020 года. Фото: spring96.org.
Изменить размер текста:

В Беларуси уже в пятницу, 15 мая, будет последний день регистрации возможных кандидатов в президенты страны. В этот день ЦИК завершит прием документов на регистрацию инициативных групп.

К концу 14 мая, когда общее число зарегистрированных «кандидатов в кандидаты» приблизилось к рекордному значению – 33 заявленных, в списке появился 34-ый желающий выдвинуться в кандидаты на президентское кресло (Прим.: на 21.00 часов).

Им стал Николай Статкевич, политик не в первый раз желающий поучаствовать в президентской гонке, участвовавший в выборах 2010 года. Интересно, что среди зарегистрированных Центризбиркомом Беларуси примерно у трети претендентов Статкевич заявлен руководителем инициативной группы. Регионально он работает с «кандидатами в кандидаты» почти со всех (кроме Могилевской) областей Беларуси.

Как заявлен сам политический деятель Николай Статкевич: «Беспартийный пенсионер из Минска, руководитель инициативной группы – Марина Адамович».

Напомним, выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

34 возможных кандидата в президенты зарегистрировал ЦИК Беларуси.

Данные за сутки до конца подачи документов (подробности).

Сын Гайдукевича решил участвовать в выборах президента Беларуси.

Депутат парламента попросил не путать его с отцом (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Николай Статкевич подал документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы
Лукашенко обновил кадры в Верховном суде Беларуси
В Сморгони 10 специалистов центра гигиены и эпидемиологов заболели коронавирусом, но центр продолжает работать
Лукашенко снова отправляется в рабочую поездку – теперь в Витебскую область
В России из-за нетипичных проявления коронавируса, больным пришлось вскрывать брюшную полость
Три года за колбасу: в Полоцке осудили обворовавшего магазин мужчину
Пенсионеры, предприниматели, фермеры, машинист, медсестра, бактериолог и блогер: ЦИК зарегистрировал 34 возможных кандидата в президенты
Бросали подушки, растягивали плед: в Минске заметили девочку, стоявшую в окне 3-го этажа
Житель Гродно в заначке вместо 2 тысяч долларов нашел пачку сувенирных «зеленых»
На торгах 14 мая курс доллара снова вырос
Литва и Латвия продлили сроки закрытия границ
В Могилеве орудуют лжеволонтеры, благотворительный фонд предупреждает: все, кто просит у вас наличные, - мошенники!
Дожди затянутся. Погода в Беларуси на выходные 16 - 17 мая и начало недели
По рекомендациям Минздрава летние лагеря в Беларуси начнут работать позже обычного
В Гомеле погиб 20-летний лонгбордист
«Мой дед был партизаном»: посол Словакии принял участие в параде в Минске и из-за этого ушел в отставку
Минобразования предложило школам самим решить судьбу выпускных
Выпускные экзамены в школах Беларуси могут перенести
Пьяный без прав ехал по встречке, а потом просил милиционера за деньги проводить его домой
Лукашенко про высокую цену на российский газ: «На что мы можем рассчитывать в будущем?»
Женщина хотела купить ребенку французского бульдога по дешевке, но оказалась жертвой мошенников
Ермошина: "Народ узнает списки кандидатов в президенты Беларуси в июле"
Начало ЦТ в Беларуси перенесут почти на две недели. Министр образования Карпенко рассказал об аттестации выпускников
Лукашенко про вступительную кампанию: «Никаких ненужных послаблений быть не должно»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 14 мая 2020 года: за сутки плюс 947 новых случаев, всего умерших 151 человек
В Докшицкую ЦРБ пациентов с пневмонией поступает на 60% меньше
Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы