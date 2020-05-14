Николай Статкевич подал документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы

Политик заявился меньше чем за сутки до конца подачи

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В Беларуси уже в пятницу, 15 мая, будет последний день регистрации возможных кандидатов в президенты страны. В этот день ЦИК завершит прием документов на регистрацию инициативных групп.

К концу 14 мая, когда общее число зарегистрированных «кандидатов в кандидаты» приблизилось к рекордному значению – 33 заявленных, в списке появился 34-ый желающий выдвинуться в кандидаты на президентское кресло (Прим.: на 21.00 часов).

Им стал Николай Статкевич, политик не в первый раз желающий поучаствовать в президентской гонке, участвовавший в выборах 2010 года. Интересно, что среди зарегистрированных Центризбиркомом Беларуси примерно у трети претендентов Статкевич заявлен руководителем инициативной группы. Регионально он работает с «кандидатами в кандидаты» почти со всех (кроме Могилевской) областей Беларуси.

Как заявлен сам политический деятель Николай Статкевич: «Беспартийный пенсионер из Минска, руководитель инициативной группы – Марина Адамович».

Напомним, выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа 2020 года.

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