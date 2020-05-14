График новый – пропуска старые: Абитуриентам разрешили не менять пропуска на ЦТ

В РИКЗ успокоили: менять пропуска из-за нового графика проведения ЦТ не надо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Регистрация на участие в Централизованном тестировании завершится 1 июня

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что из-за пандемии коронавируса Минобразования Беларуси решило отложить начало проведения Централизованного тестирования на 2 недели. Из-за смещения сроков вступительной кампании, ЦТ в Беларуси стартует только с 25 июня.

В четверг, 14 мая, в Республиканском институте контроля знаний поспешили успокоить будущих абитуриентов – менять пропуска на ЦТ из-за переноса его сроков не придется.

– Напомним, что регистрация на Централизованное тестирование завершится 1 июня. Сообщаем информацию для абитуриентов: тем, кто получил или еще получит пропуска, до того, как будет утвержден новый график проведения испытаний, обменивать документы не придется, – сообщили на сайте РИКЗ.

Пообещав, что дополнительная информация появится на сайте после утверждения нового графика ЦТ Минобразования.

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