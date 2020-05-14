2020-05-14T22:18:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Пуховичском районе три человека погибли при лобовом столкновение кроссовера и легковушки

Смертельное ДТП произошло на трассе М5
Надежда БУТОВИЧ
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На М5 столкнулись две иномарки, погибли люди. Фото: МВД.На М5 столкнулись две иномарки, погибли люди. Фото: МВД.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на автомагистрале М5 направлением МинскГомель вечером в четверг, 14 мая. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram-канале.

В аварию на территории Пуховичского района на 43 километре автотрассы в конце дня, примерно в 19.45 часов, попали два автомобиля. Произошло лобовое столкновение «Ровера» и «Ситроена».

По фото и видео, которое правоохранители сняли на месте ДТП, видно, что после столкновения одна из иномарок оказалась за пределами трассы. Другая машина осталась на дороге – но при этом у легковушки мало что осталось от передней части. В аварии погибли три человека.

Сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, спасатели и медики работали на месте трагедии. Обстоятельства произошедшего столкновения уточняются.

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