Ермошина сказала, что 20 заявок в ЦИК это неожиданно много, а их уже 34!

Желающих поучаствовать в президентской гонке в Беларуси рекордно много, но это еще не все. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но есть и еще один день для подачи документов на регистрацию инициативных групп, причем минимум четверо возможных кандидатов этого еще не сделали

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 14 мая, о желании участвовать в президентской гонке заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

К концу рабочего дня число «кандидатов в кандидаты» составило 34 заявителя – замкнул четверговый список Николай Статкевич, экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года.

Любопытно, что еще до того, как число заявок на инициативные группы превысило три десятка Лидия Ермошина, глава белорусского Центризбиркома, призналась в эфире Первого национального канала Белорусского радио: «Я думала, что у нас эти выборы будут очень вялые. Не потому, что случилась эпидемия, как и везде в мире. А потому, что, когда был политический сезон – зима, весна, наши политики вели себя очень неактивно, не заявлялись, поэтому я не думала, что их (Прим.: заявивших о желании стать кандидатами в президенты) будет так много».

Тем не менее, для подачи заявок остался еще один день – 15 мая. При том, что громко заявившие о намерении участвовать в президентской гонке в соцсетях кандидаты: бывший глава и основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-депутат Анна Канопацкая и сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев, пока в заветный список официально не попали.

Подсчитаем, до выборов президента Беларуси, назначенных на 9 августа 2020 года, осталось 87 дней.

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Данные за 14 мая 2020 года (подробности).